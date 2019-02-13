Zach Auguste ile Erick Green gecelerde

Galatasaray Basketbol Takımı'nın başarılı Pivot’u Zach Auguste ile Fenerbahçe’li basketçi Erick Green, önceki gece Ortaköy’de bulunan bir mekanda kızlarla eğlencedeydi. Sahada ezeli rakip olan oyuncuları görenler ise, "Sahada kıran kırana, çapkınlıkta omuz omuza" diye yorum yaptı