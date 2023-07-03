Zafer Algöz, Kemal Sunal'ı bu fotoğrafla andı

"ÖMRÜMÜN YARISI SENSİZ GEÇTİ"

Merhum sanatçının kendisi gibi oyuncu olan oğlu Ali Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.



Babası Kemal Sunal ile çekilen fotoğrafını yayımlayan Ali Sunal, "23 yıl... Şu anda ömrümün yarısı sensiz geçti. Seni çok özledim babam. Ama senin gibi bir kahramanı özlemek, sana 'Baba' diyebilmek, fotoğraftaki gibi seni doya doya öpebilmek benim hayattaki en büyük gururum ve şansım. Minnettarım baba. Seninle geçen her anıma..." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ZOR"



Gül Sunal da eşi Kemal Sunal'ı "3 Temmuz 2000... Niye gittin acele acele? Çok acı 23 yıl yaşadık... Zor, çok zor" sözleriyle andı.