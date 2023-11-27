Zafer Peker oğlunu evlendirdi

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"MÜZİĞİN İÇİNDE BÜYÜDÜ"

Zafer Peker'in oğlu Barış Mert Peker de babasının izinden gitmiş ve ünlü müzisyen, "Barış Mert, bir nevi müziğin içinde büyüdü diyebiliriz. Çocukluğundan beri çalışmalarımıza şahit oluyordu. Zaman zaman onu stüdyoya götürüyordum. 'Müzisyen olsun' diye hiç yönlendirmedim ama yine de müziği seçti. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazandı ve Müzik Teorisi ve Kompozisyon Bölümü'nü bitirdi. Üniversitede bir yıl Erasmus programı çerçevesinde Roma’da Santa Cecilia Konservatuvarı'nda eğitim gördü. Sonrasında Jazz’a yöneldi. Türk müziği, pop müzik, klasik, Jazz gibi müziğin birçok yelpazesinde eğitim gördü. Sektörde benim ve Hakan’ın albümleri dâhil pek çok kişinin albümlerinde aranje ve sahne çalışmalarında, büyük orkestralarda, müzikallerde müzisyen olarak yer aldı. Kendi yaptığı farklı tarzda single’lar ve albümü var. Şu anda hâlâ kendi çalışmalarına odaklı üretmeye ve onları yayınlamaya devam ediyor" demişti.