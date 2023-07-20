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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Zaha'nın eşinden Fenerbahçe taraftarına mesaj! - Fenerbahçe Haberleri

        Zaha'nın eşinden Fenerbahçe taraftarına mesaj!

        Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan yıldız futbolcu Wilfried Zaha'nın eşi Paige Zaha'dan sosyal medya üzerinden flaş paylaşım geldi. İşte detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 12:15
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        Zaha'nın eşinden flaş paylaşım!
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        Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda yer alan Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha'nın eşi Paige Zaha, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

        Fenerbahçe taraftarlarının kendilerine gösterdiği ilgiye teşekkür eden Paige Zaha, "Herkese merhaba. Wilfried'e ve bana gösterdiğiniz desteğe teşekkürler ancak arkadaşlarıma ve aileme mesaj göndermekten vazgeçerseniz minnetar olurum. Çünkü biraz bunaltıcı olabiliyor." ifadelerini kullandı.

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