Zaha'nın eşinden Fenerbahçe taraftarına mesaj!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda yer alan Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha'nın eşi Paige Zaha, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe taraftarlarının kendilerine gösterdiği ilgiye teşekkür eden Paige Zaha, "Herkese merhaba. Wilfried'e ve bana gösterdiğiniz desteğe teşekkürler ancak arkadaşlarıma ve aileme mesaj göndermekten vazgeçerseniz minnetar olurum. Çünkü biraz bunaltıcı olabiliyor." ifadelerini kullandı.