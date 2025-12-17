Habertürk
        Zalgiris: 64 - Anadolu Efes: 87 | MAÇ SONUCU

        Zalgiris: 64 - Anadolu Efes: 87 | MAÇ SONUCU

        EuroLeague 16. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 87-64 mağlup etti

        Giriş: 17.12.2025 - 23:21 Güncelleme: 17.12.2025 - 23:21
        Anadolu Efes, Euroleague'in 16. haftasında konuk olduğu Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 87-64 yendi.

        Lacivert-beyazlı ekip, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Ercan Osmani ile sakatlıkları bulunan Shane Larkin, Burak Can Yıldızlı, PJ Dozier ve Georgios Papagiannis'ten yoksun çıktığı maça iyi başladı. Poirier'in etkili oyunuyla skor üstünlüğünü ele alan Anadolu Efes, ilk çeyreği 28-17 önde kapattı.

        Şehmus Hazer, Nick Weiler-Babb, Vincent Poirier ve Isaia Cordinier ve Erkan Yılmaz'ın sakatlıklarına rağmen süre aldığı lacivert-beyazlı ekip, ikinci çeyrekte savunma ve hücumda sorunlar yaşadı. Anadolu Efes, buna rağmen skor üstünlüğünü koruyarak devre arasına 37-35 önde girdi.

        İkinci yarıda da üstünlüğü elinde bulunduran Anadolu Efes, üçüncü çeyreği 63-51 önde kapattı. Anadolu Efes, yeni başantrenörü Pablo Laso yönetiminde çıktığı ilk Avrupa Ligi maçını 23 sayı farkla 87-64 kazandı.

        Lacivert-beyazlılarda 18 sayı üreterek maçın en skoreri olan Swider ile 14 sayı, 6 ribaunt alan Poirier, 12 sayı bulan Loyd galibiyeti getiren oyuncular oldu. Süre alan tüm oyuncuların sayı ürettiği Anadolu Efes'te 7 sayı alıp, 13 asist yapan Weiler-Babb da öne çıkan performanslardan birini sergiledi.

        Euroleague'de son galibiyetini 12. haftada Barcelona karşısında yaşayan Anadolu Efes, 3 maçlık kazanma hasretini sonlandırdı. Lacivert-beyazlı ekip, turnuvadaki 6. galibiyetini elde etti.

        İyi bir sezon geçiren Zalgiris ise 7. kez mağlup oldu.

