Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko: 81-78 (MAÇ SONUCU)

EuroLeague play-off çeyrek final üçüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a 81-78 yenildi. İstanbul'daki ilk iki maçı kazanan sarı-lacivertliler, bu mağlubiyetle birlikte ilk yenilgisini aldı ve seride durum 2-1'e geldi.

Zalgirio Arena'da oynanan maça etkili hücum ederek başlayan ve ilk periyodu 25-12 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, devre arasına 42-35 üstün gitti.

Üstünlüğünü üçüncü çeyrekte de sürdüren Fenerbahçe Beko, final periyoduna 62-57 önde girdi. Son çeyrekte daha iyi hücum eden ve Azuolas Tubelis ile pota altını etkili kullanan Zalgiris, bir ara 19 sayı geriye düştüğü maçı 81-78 kazandı.

Ev sahibi takımda Tubelis, 26 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin'in 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

4. MAÇ CUMA GÜNÜ

Fenerbahçe Beko'nun 2-1 üstünlüğünün bulunduğu serinin 4. karşılaşması, 8 Mayıs Cuma günü Litvanya'da oynanacak.

Sarı-lacivertliler, ilk iki karşılaşmada 89-78 ve 86-74 galip gelmişti.

Seride üç galibiyete ulaşan taraf, adını Final-Four'a (Dörtlü Final) yazdıracak ve yarı finalde Olympiakos'un rakibi olacak.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı Final-Four müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak.