Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko: 81-78 (MAÇ SONUCU) - Fenerbahçe EuroLeague'de Zalgiris'e mağlup

        Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko: 81-78 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off çeyrek final üçüncü maçında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a deplasmanda 81-78 yenilerek seride ilk mağlubiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerin 2-1 önde olduğu serinin dördüncü karşılaşması 8 Mayıs Cuma günü yine Litvanya'da oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 22:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe kaybetti, seri 2-1'e geldi

        EuroLeague play-off çeyrek final üçüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a 81-78 yenildi. İstanbul'daki ilk iki maçı kazanan sarı-lacivertliler, bu mağlubiyetle birlikte ilk yenilgisini aldı ve seride durum 2-1'e geldi.

        Zalgirio Arena'da oynanan maça etkili hücum ederek başlayan ve ilk periyodu 25-12 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, devre arasına 42-35 üstün gitti.

        Üstünlüğünü üçüncü çeyrekte de sürdüren Fenerbahçe Beko, final periyoduna 62-57 önde girdi. Son çeyrekte daha iyi hücum eden ve Azuolas Tubelis ile pota altını etkili kullanan Zalgiris, bir ara 19 sayı geriye düştüğü maçı 81-78 kazandı.

        REKLAM

        Ev sahibi takımda Tubelis, 26 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin'in 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

        4. MAÇ CUMA GÜNÜ

        Fenerbahçe Beko'nun 2-1 üstünlüğünün bulunduğu serinin 4. karşılaşması, 8 Mayıs Cuma günü Litvanya'da oynanacak.

        Sarı-lacivertliler, ilk iki karşılaşmada 89-78 ve 86-74 galip gelmişti.

        Seride üç galibiyete ulaşan taraf, adını Final-Four'a (Dörtlü Final) yazdıracak ve yarı finalde Olympiakos'un rakibi olacak.

        Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı Final-Four müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yaren ve Nazlı'nın 5 yavrusu oldu

        (DHA) Bursa'da yaşayan 71 yaşındaki balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan ve 15'nci kez Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne gelen Yaren ve eşi Nazlı leyleğin 5 yavrusu oldu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Son 24 saatte İran'la çok iyi görüşmeler yaptık"
        "Son 24 saatte İran'la çok iyi görüşmeler yaptık"
        İsrail'den Beyrut'a saldırı
        İsrail'den Beyrut'a saldırı
        'Türkiye'de jet yakıtı krizi yok'
        'Türkiye'de jet yakıtı krizi yok'
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme!
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü
        "İran, Çin'e güveniyor"
        "İran, Çin'e güveniyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        Osimhen'in parası çıktı!
        Osimhen'in parası çıktı!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu