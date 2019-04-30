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Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından araştırılıyor. Bu akşam 5. son bölümüyle ekranlara gelen Zalim İstanbul'da Cenk, Nedim'i öldürmek için odasına gider ve silahı başına dayıyor. Zalim İstanbul 5. son bölüm özeti ve 6. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

ZALİM İSTANBUL 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul 6. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Ancak fragman henüz yayınlanmadı. Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde olacak.

ZALİM İSTANBUL 5. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cemre, Agah’tan beklemediği bir tepki alınca öfkesi giderek katlanır. Nedim kontrol edilemez bir hale gelir. Cenk ise, annesine karşı Cemre’yi koruma içgüdüsüyle hareket eder, anne oğul ilk kez karşı karşıyadır.

Ceren kendi tabirleriyle velinimetinin varlığına güvenerek hareket ederken bu kez kötülüğünü Nedim’e sıçratmıştır. Yaptığı şeyin sonucu ise, Nedim ve Cenk için akıl almaz olur. Şeniz, yaşananlar karşısında ilk kez güçsüzdür. Ceren, öğrendiklerinin hırsı ile Civan’ı, Cemre’nin üzerine salar.

Cenk’in sorumsuzluklarından bıkan Agah oğlunu yola getirmek için onun elini kolunu bağlar. Ceren, elindeki bombayla sakin kalmayı başaramazken Agah, çözümlerinin tükendiği bir anda Seher’i şok edecek bir pazarlıkla gelir. Cenk ise, kulağında Şeniz’in sesi herkesin yüreğini ağzına getirecek hiç beklenmedik bir hamle yapacaktır.