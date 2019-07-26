Zalim İstanbul dizisi ilk sezon finalini yaptı. Oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simay Barlas ve Ozan Dolunay gibi isimleri barındıran dizi yeni sezonu ile yeniden ekranlarda olacak. Peki sezon finali yapan Zalim İstanbul dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte sezon finali ve yeni sezona dair merak edilenler…

ZALİM İSTANBUL DİZİSİNİN YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayın hayatına bu sezon başlayan Zalim İstanbul dizisi ilk olarak 1 Nisan’da ekrana gelmişti. İlk sezon finalini veren dizinin Eylül ayı içinde yeniden ekranda olması bekleniyor.

ZALİM İSTANBUL SEZON FİNALİ ÖZETİ

Ceren’in hamile olması Yılmaz ailesinde büyük deprem yaratır. Şeniz’in Cemre’yi hayatlarından tamamen çıkarmaya yönelik planları işlemektedir. Cemre bebeğin Nedimden olmadığını düşünürken, hiç beklemediği yerden bir gol daha yiyecektir.

Yaşananlar Cemre’yi Agah’ın gözünde bitirmeye yeterken Cemre’yi asıl acıtan tokat annesinden değil Cenk’ten gelir. Ceren’in nihayet beklediği sosyete düğünü gerçekleşmek üzereyken Seher tarafından bileti kesilen Cemre Nedim’e son kez veda etmeye gider. Cenk ise ilk kez doğru bir hamleye atıldığı sırada Cemre, Nedim için delice bir karar verecektir.

Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.