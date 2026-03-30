        Zam sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 30 Mart 2026 bugün benzin, LPG, motorin (mazot) pompa litre fiyatı ne kadar?

        Zam sonrası akaryakıt fiyatları: 30 Mart 2026 Bugün benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

        Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son değişimler, araç sahiplerinin gündeminde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. 30 Mart 2026 itibarıyla benzin ve motorin litre fiyatlarında görülen hareketlilik, özellikle Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle yeniden şekillendi. Büyük şehirlerde farklı seviyelerde hissedilen fiyat artışları, sürücüler tarafından yakından takip edilirken "Benzin ve motorin ne kadar oldu?" sorusu güncelliğini koruyor. Peki, zam sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 30 Mart 2026 Bugün benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? İşte 30 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları...

        Habertürk
        Giriş: 30.03.2026 - 11:07 Güncelleme:
        1

        Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin yansımasıyla Türkiye’de akaryakıt fiyatları 30 Mart itibarıyla dikkat çeken seviyelere ulaştı. Döviz kuru ve ham petrol fiyatlarındaki oynaklık, benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkilerken İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerdeki güncel rakamlar sürücüler için önemli bir referans haline geldi. Peki, benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatlarında son gelişmeler...

        2

        MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ

        Motorinin litre fiyatına 6 lira 26 kuruş zam geldi. Böylece motorinin litre fiyatı 70 TL'yi geçti.

        3

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI BENZİN FİYATLARI

        Benzin: 62.52 TL/LT

        Motorin: 74.87 TL/LT

        LPG: 30.49 TL/LT

        4

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI BENZİN FİYATLARI

        Benzin: 62.38 TL/LT

        Motorin: 74.73 TL/LT

        LPG: 29.89 TL/LT

        5

        İZMİR BENZİN FİYATLARI

        Benzin: 63.76 TL/LT

        Motorin: 76.27 TL/LT

        LPG: 30.29 TL/LT

        6

        ANKARA BENZİN FİYATLARI

        Benzin: 63.49 TL/LT

        Motorin: 76.00 TL/LT

        LPG: 30.37 TL/LT

        7
