'Zamansız Şehrin Çocukları': Üç çocuk 3 çocukluk

Kimliklerinin inşasında yaşadıkları semtin ve dönemin çocuklar üzerindeki etkisi…

Dayanışma ve birliğin somut ve soyut kültürel mirasla ilişkisi… Geçmişin, bugün ve gelecekle ilgisi… Üç çocuk, üç çocukluk...

'Marcus', 'Agâh' ve 'Defne' birbirlerinden farklı yüzyıllarda ama aynı şehirde, hatta aynı semtte yaşamış, aynı sokaklarda yürüyüp aynı mekânlardan geçmiş ve üç ayrı yazarın kaleminde hayat bulmuş üç çocuk.

Bu üç ayrı dönemin, birbirlerine görünmez bağlarla bağlı çocukları arkadaşlarıyla ve kardeşleriyle birlikte 4'üncü yüzyıldan günümüze, Konstantinopolis’ten İstanbul’a, Kiklobion Burnu’ndan Zeytinburnu’na uzanan heyecan verici maceraların da başkahramanları. Bizans Dönemi’nde yaşayan ve mozaik ustası olma hayalleri kuran 'Marcus'; Osmanlı Dönemi’nde yaşayan ve sorularına Mevlevihane’de yanıt arayan 'Agâh'; 2023 Türkiye’sinde yaşayan ve Minecraft’ta İstanbul’u inşa eden 'Defne'…

Mozaikler, semboller, mühürler, elementler, arkadaşlıklar, sonsuza kadar süren gizemli bağlar… Değişip giden mekânlarda, akıp giden zamanda yaşayan zamansız bir şehrin çocukları…

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İstanbul'un zengin geçmişi; Almila Aydın, Nilay Yılmaz ve Seda Öğretir'in kaleminden 'Zamansız Şehrin Çocukları'nda toplandı.

Almila Aydın... 1970 İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi felsefe bölümü mezunu. İlk kitabını 2003’te yazdı. İtalyancadan dilimize kitaplar çevirdi. Altın Kitaplar Yayınevi’nden yayımlanmış pek çok öykü ve romanı bulunuyor.

Nilay Yılmaz... 1971’de doğdu. Çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Akademik çalışmalarına bireysel olarak devam ediyor. Yazarın Altın Kitaplar Yayınevi’nden yayımlanmış pek çok öykü, roman ve etkinlik kitabı bulunuyor.

Seda Öğretir... 1980’de Eskişehir’de doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Muhabir, editör, sunucu ve moderatör olarak pek çok ulusal kanalda görev yaptı. Şimdilerde bir haber kanalında haber sunuculuğu ve moderatörlük yapıyor. Yazarın Altın Kitaplar Yayınevi’nden yayımlanmış pek çok öykü ve romanı var.