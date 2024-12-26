ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ZAMLANDI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret tutarını açıkladı.

Bakan Işıkhan’ın açıklamasına göre, asgari ücret yüzde 30 zam ile net 22 bin 104 lira 67 kuruş, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.