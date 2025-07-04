Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2025 TEMMUZ: 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

        Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2025 Temmuz 4A, 4B, 4C zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. SSK, Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,67, memur ve memur emeklileri ise yüzde 15,57 oranında zam almaya hak kazandı. Temmuz zammı sonrası milyonlarca vatandaş tahsis numarasına göre maaş ödeme günlerini araştırmaya başladı. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte 2025 Temmuz 4A, 4B, 4C zamlı emekli maaşı ödeme takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 08:04 Güncelleme: 04.07.2025 - 08:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla 6 aylık enflasyon belli oldu. Böylece yılın ikinci yarısında geçerli olacak memur ve emekli maaşı zam oranı netleşti. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 16,67 olurken, memur maaş zammı yüzde 15,57 olarak hesaplandı. Akabinde ise milyonlarca emekli, zamlı maaşların yatırılacağı tarihleri araştırmaya başladı. Peki, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte 2025 Temmuz 4A, 4B, 4C zamlı emekli maaşı ödeme takvimi…

        2

        6 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

        2025 Haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre, haziranda enflasyon aylık yüzde 1,37, yıllık yüzde 35,05 oldu.

        TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Ocak-Haziran dönemine ait 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,67 oldu.

        3

        MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI NETLEŞTİ

        Böylece emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti.

        Son 6 aylık TÜFE oranlarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yüzde 16,67 oranında zam yapılacak.

        Memur ve memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 15,57 oranında artacak.

        4

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşı aylığının 16 bin 881 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

        Güler açıklamasında "14.469 TL en düşük emekli maaş aylığı TÜİK verileri açısından yüzde 16.67, SSK Bağ-Kur TÜFE artış oranını dikkate alarak 16.881 TL'ye yükseltmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

        5

        ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        Zamlı maaşlar, 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Yani emekliler temmuzda zamlı maaş alacak.

        Temmuz ayı emekli maaşı ödeme takvimi belli oldu. Emeklilerin zamlı aylık ödemeleri statülerine göre farklı tarihlerde yapılacak.

        SSK emeklileri, tahsis numaralarına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını alacak. Bağ-Kur emeklileri için ödemeler 25-28 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

        Her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alan memur emeklileri ise temmuz ayı maaşlarını zamsız olarak aldı. Memur emeklileri için oluşacak maaş farkının ödeneceği tarihin daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.

        6

        4A-SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.

        7

        4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alacak.

        8

        4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir.

        Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

        Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

        Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

        Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

        Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

        Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

        9

        Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

        Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

        Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

        Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

        Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

        Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

        10

        Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler;

        Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

        Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

        Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

        Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

        Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
        İsrail basını: Trump 7 Temmuz'da ateşkes ilan edecek
        İsrail basını: Trump 7 Temmuz'da ateşkes ilan edecek
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        Trump'tan Putin'e: Hayal kırıklığına uğradım
        Trump'tan Putin'e: Hayal kırıklığına uğradım
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        Şara'dan Suriye'nin birliğine vurgu
        Şara'dan Suriye'nin birliğine vurgu
        İzmir'in 4 ilçesinde yangın seferberliği!
        İzmir'in 4 ilçesinde yangın seferberliği!
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Beyaz Saray: Trump tasarısını cuma günü imzalayacak
        Beyaz Saray: Trump tasarısını cuma günü imzalayacak
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        İsrail saldırılarından yeni görüntü paylaşıldı
        İsrail saldırılarından yeni görüntü paylaşıldı
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        Fenerbahçe, Duran için evrak bekliyor!
        Fenerbahçe, Duran için evrak bekliyor!
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!