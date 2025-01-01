2025 yılıyla beraber KYK'dan burs veya kredi alan öğrenciler ödemelerini zamlı bir şekilde alacak. Ön lisans ve lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödenen miktarlarda yapılan artış sonrası ödemelerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, zamlı KYK kredi burs ne zaman yatacak? İşte, detaylar...