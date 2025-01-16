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        Haberler Bilgi Gündem ZAMLI TAKSİ FİYATLARI 2025: İstanbul'da sarı taksi indi-bindi, kısa mesafe, kilometre başına ve taksimetre açılış ücreti ne kadar?

        Taksi ücretlerinde yüzde 49'a varan zam yapıldı! 2025 Zamlı taksi tarifesi fiyatları

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul toplu taşıma araçlarında yüzde 35 zam yapıldı. Bu kapsamda taksi ücretleri de yüzde 49'a varan oranlarda arttı. İşte, zamlı tarife ile İstanbul'da sarı taksi indi-bindi ücreti, taksimetre açılış fiyatı ve diğer kalemler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 11:57 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:57
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        İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 35 zam yapıldı ve bunun akabinde taksi fiyatlarına da zam geldi. Taksi indi-bindi, kısa mesafe, açılış ücreti, kilometre ücreti gibi birçok kalemde de artışa gidildi. Yeni tarifenin 18 Ocak itibarıyla geçerli olması bekleniyor. İşte, 2025 zamlı taksi tarifesi...

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        İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA YÜZDE 35 ZAM!

        Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) toplu ulaşım için zam talebi belli oldu.

        6 Ocak tarihinde toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisi ücretlerine yüzde 46,09 zam yapılmasını teklif etmişti. Yapılan oylamada, İBB'nin ulaşım ücretlerine yüzde 46,09 oranındaki zam teklifi oy çokluğuyla reddedilmişti.

        Ocak ayının ikinci toplantısında İBB, toplu ulaşıma yüzde 35 zam teklifinde bulundu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

        Böylece İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 35 zam yapıldı. Buna göre; otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, tramvay, vapur ve taksi ücretlerinde yüzde 35 artış yaşadı.

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        İSTANBUL TAKSİ ÜCRETLERİ 2025: TAKSİ AÇILIŞ VE İNDİ BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR?

        İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 35’lik zam sonrası taksi açılış ve indi bindi ücretleri de artış yaşadı.

        Buna göre, taksimetre açılış ücreti yüzde 40 zamla 30 liradan 42 liraya yükseldi. İndi bindi olarak bilinen kısa mesafe ücreti ise 100 liradan 135 liraya çıktı.

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        Sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına yüzde 40 zamla 20 liradan 28 liraya,

        Sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik yüzde 48,9 zamla 235 liradan 350 liraya,

        Sarı taksi indi-bindi ücreti ise yüzde 35 zamla 100 liradan 135 liraya yükseldi.

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        Yeni ücretler şöyle:

        Tam elektronik bilet ücreti: eski 20 liradan 27 liraya

        Öğrenci: 9.76 liradan 13,18 liraya

        Öğretmen ve 60 yaş: 14,32 liradan 19,33 liraya

        Tam mavi kart aylık ücreti: 1570 liradan 2 bin 120 liraya

        Öğrenci mavi kart aylık ücreti: 282 liradan 381 liraya

        Marmaray tam parkur ücreti: 44,27 liradan 59,76 liraya

        Metrobüs tam parkur ücreti: 29,69 liradan 40,08 liraya

        Metrobüs öğrenci: 9,76 liradan 13,17 liraya yükseldi.

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        ZAMLAR NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

        Yeni tarife ücretlerinin 18 Ocak'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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