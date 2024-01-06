Memur zammı ile yeni zamlı maaş tablosu: 2024 Ocak en düşük memur maaşı ne kadar oldu?
Memur zammı oranı 3 Ocak günü enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli oldu. Yılın ilk yarısında uygulanacak memur maaş zammı yüzde 49.25 olarak belirlenmesiyle yeni zamlı memur maaş tablosu netleşti. Milyonlarca kamu çalışanı "2024 Ocak'ta en düşük öğretmen, polis, doktor, hemşire memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Ocak 2024 zamlı yeni memur maaş tablosu...
Zamlı memur maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına yapılacak ocak zammı belli oldu. Peki, 2024 Ocak'ta en düşük öğretmen, polis, doktor, hemşire memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, zamlı memur maaşı tablosu...
2024 MEMUR MAAŞ ZAMMI ORANI BELLİ OLDU!
TÜİK, 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon oranıyla yıllık enflasyon oranı rakamlarını açıkladı. Buna göre Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 2,93 olurken yıllık enflasyon oranı yüzde 64.77 oldu.
MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?
Ocak ayı maaş zamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; zamla birlikte en düşük memur maaşı 22.017 TL’den 32 bin 860 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL’den 14 bin 740 TL’ye çıkacak.
OCAK 2024 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI TABLOSU
MEMURA SEYYANEN ZAM DEVAM EDECEK Mİ?
Temmuz ayında maaş zamları yapılırken memur maaş zammında genel uygulamanın dışına çıkıldı. Daha önce sadece meslekler itibarıyla münferit olarak ilave ödemeler gündeme geliyordu. Temmuz ayında ise tüm memur maaşlarına 8.077 TL seyyanen zam yapıldı. Sosyal medyada seyyanen zammın sadece 2023 yılına özgü tek seferlik zam olduğu, 31 Aralık 2023 tarihinde sona ereceği, devam edip etmeyeceğinin belli olmadığı, devam edecekse hangi oranda artırılacağı şeklinde yorumlar, tartışmalar yaşanıyor.
SEYYANEN ZAM KALICI OLACAK
Seyyanen zam düzenlemesi, kamu görevlilerinin özlük haklarına ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye “Ek Madde 40” eklenerek yapıldı. Söz konusu madde uyarınca, kanunda sayılan kamu görevlilerine her ay (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılıyor. Bu ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor.
Temmuz ayındaki maaş katsayısına göre ilave ödeme (seyyanen zam) tutarı brüt 8.139 TL’ye karşılık geliyor. Bu tutardan 62 TL damga vergisi kesildikten sonra net 8.077 TL ödeniyor.
Ocak ayından itibaren ise seyyanen zam tutarı brüt 12.147 TL’ye çıkacak. Bundan 92 TL damga vergisi kesilecek. Net olarak 12.055 TL olarak ödenecek.
MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA
Memurların ocak ayında alacakları maaşları hesaplanırken, ana maaşları yüzde 49.25 oranında artırılacak. Artırılan bu tutarlara 12.055 TL ilave edilecek.