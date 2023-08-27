Zaniolo, Aston Villa'da ilk maçına çıktı!

Aston Villa'nın Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, karşılaşmanın 73. dakikasında Moussa Diaby'nin yerine oyuna dahil oldu ve bu gelişmenin ardından Premier League'deki ilk maçına çıkmış oldu.

Redmond da oyuna girdi

Diğer yandan ise geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren ve sonrasında Burnley'e transfer olan Nathan Redmond ise 68. dakikada oyuna dahil oldu.