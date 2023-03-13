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Zaniolo için sıraya girdiler!

Galatasaray'ın Roma'dan trasfer ettiği Nicolo Zaniolo, ilk resmi maçında fileleri havalandırırken, Avrupa'da da adından söz ettirmeyi başardı. Yaz transfer dönemi için birçok kulübün radarında olan İtalyan yıldız hakkında flaş bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.

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  • Zaniolo için sıraya girdiler! - Galatasaray transfer haberleri...

    Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, Türkiye kariyerine harika bir başlangıç yaptı.
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    Sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına Kasımpaşa karşısında çıkan İtalyan yıldız, attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.
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  • Zaniolo için sıraya girdiler! - Galatasaray transfer haberleri...

    TOTTENHAM YENİDEN DEVREDE

    Ara transfer döneminde Zaniolo ile ilgilenen Tottenham'ın yıldız isimden vazgeçmediği ve yaz döneminde yeniden harekete geçeceği öne sürüldü. 
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    İngiliz basınının Calciomercato'ya dayandırğı habere göre; Tottenham Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin, çok beğendiği Zaniolo için sezon sonu Galatasaray'ın kapısını çalacağı belirtildi.
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  • Zaniolo için sıraya girdiler! - Galatasaray transfer haberleri...

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  • Zaniolo için sıraya girdiler! - Galatasaray transfer haberleri...

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