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HaberlerAlışveriş

Zara Black Friday indirimi! Black Friday için Zara'da yüzde 40 indirim

Zara, Black Friday kampanyası kapsamında bazı ürünlerde yüzde 40'lık indirim yaptı. Tüm dünyada binlerce marka ve mağazanın katıldığı Black Friday'a Zara da katılıyor. Monttan pantolona, elbiseden kazağa çok sayıda üründe yüzde 40 indirim yapıldı. İşte Zara Black Friday kampanyasına dair detaylar

Zara

Zara, tüm dünyada büyük indirimler yapılan ve binlerce marka - mağazanın katıldığı Black Friday kampanyasına katıldı. Black Friday kampanyası çerçevesinde monttan pantolona, elbiseden kazağa çok sayıda üründe yüzde 40 indirim yapıldı.

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BLACK FRIDAY NEDİR?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Kanada ve Ingiltere'de de Black Friday günü vardır, ve internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Pek çok ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.

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