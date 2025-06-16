Zehirli engerek ilçeyi korkuttu!
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde görülen ve çok kuvvetli zehri ile bilinen engerek yılanı korkuya neden oldu
Giriş: 16.06.2025 - 11:28 Güncelleme: 16.06.2025 - 13:12
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Senir köyünde, kuvvetli zehri ile bilinen engerek yılanı görüldü.
ARAZİDE GEZERKEN GÖRÜNTÜLEDİ
İHA'daki habere göre arazide gezerken Türkiye’deki en zehirli yılanlardan biri olan engerek yılanını görüntüleyen Sercan Altın durumu sosyal medyadan paylaşarak vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.
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