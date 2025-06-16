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        Haberler Gündem Afyon haberleri: Zehirli engerek ilçeyi korkuttu | SON DAKİKA HABERLERİ

        Zehirli engerek ilçeyi korkuttu!

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde görülen ve çok kuvvetli zehri ile bilinen engerek yılanı korkuya neden oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 11:28 Güncelleme: 16.06.2025 - 13:12
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        Zehirli engerek ilçeyi korkuttu!
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        Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Senir köyünde, kuvvetli zehri ile bilinen engerek yılanı görüldü.

        ARAZİDE GEZERKEN GÖRÜNTÜLEDİ

        İHA'daki habere göre arazide gezerken Türkiye’deki en zehirli yılanlardan biri olan engerek yılanını görüntüleyen Sercan Altın durumu sosyal medyadan paylaşarak vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

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        #afyonkarahisar
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