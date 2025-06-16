Zehirli engerek ilçeyi korkuttu! Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde görülen ve çok kuvvetli zehri ile bilinen engerek yılanı korkuya neden oldu

İhlas Haber Ajansı Giriş: 16.06.2025 - 11:28 Güncelleme: 16.06.2025 - 13:12 facebook

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