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Zehra Güneş iddialı pozlarıyla mest etti! Ebrar Karakurt bile kayıtsız kalamadı!

Başarılı sporculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Zehra Güneş, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarıyla sevenlerinin övgü dolu yorumlarını alıyor. Yetenekli ismin son olarak yayınladığı gönderilerine Milli Takım'dan arkadaşı Ebrar Karakurt'ta kayıtsız kalamadı. İşte Zehra Güneş'in iddialı pozları...

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  • Başarılı voleybolcu Zehra Güneş iddialı pozlarıyla mest etti! Ebrar Karakurt bile kayıtsız kalamadı!

    Milli Takım için yeni sezona hazırlanan Zehra Güneş, sezon açılışına kadar tatil yapıyor. Sevilen isim keyifli anlarını sevenleriyle sosyal medya hesabı üzerinden yayınlamayı da ihmal etmiyor. 
  • Başarılı voleybolcu Zehra Güneş iddialı pozlarıyla mest etti! Ebrar Karakurt bile kayıtsız kalamadı!

    Milli takımın yetenekli sporcularından olan Ebrar Karakurt'un da kayıtsız kalamadığı Zehra Güneş'in yeni pozları sevenlerinden tam not aldı. Güneş'e iltifat dolu yorumlar ve rekor beğeni geldi.
  • Başarılı voleybolcu Zehra Güneş iddialı pozlarıyla mest etti! Ebrar Karakurt bile kayıtsız kalamadı!

    Instagram hesabında 2.7 milyon takipçisi olan Zehra Güneş'in son pozlarına sevenlerinden 335 bin beğeni ve 2500'ün üstünde yorum geldi.
  • Başarılı voleybolcu Zehra Güneş iddialı pozlarıyla mest etti! Ebrar Karakurt bile kayıtsız kalamadı!

    Zehra Güneş'in "Sunset catcher" ( Gün batımı avcısı ) notuyla yayınladığı son gönderilerine takipçilerinden: "Güneş gibi doğdun", "Bir Güneş'e tutuldum", "Güneş tutulmasını yakından gördük sayende" gibi yorumlar geldi.
  • Başarılı voleybolcu Zehra Güneş iddialı pozlarıyla mest etti! Ebrar Karakurt bile kayıtsız kalamadı!

    Ebrar Karakurt, takım arkadaşı Zehra Güneş'in son pozunun altına: "Omg" ( Oh my god) yorumunu yaptı.
  • Başarılı voleybolcu Zehra Güneş iddialı pozlarıyla mest etti! Ebrar Karakurt bile kayıtsız kalamadı!

    İşte Zehra Güneş'in son pozları...
  • Başarılı voleybolcu Zehra Güneş iddialı pozlarıyla mest etti! Ebrar Karakurt bile kayıtsız kalamadı!
  • Başarılı voleybolcu Zehra Güneş iddialı pozlarıyla mest etti! Ebrar Karakurt bile kayıtsız kalamadı!
  • Başarılı voleybolcu Zehra Güneş iddialı pozlarıyla mest etti! Ebrar Karakurt bile kayıtsız kalamadı!
  • Başarılı voleybolcu Zehra Güneş iddialı pozlarıyla mest etti! Ebrar Karakurt bile kayıtsız kalamadı!
  • Başarılı voleybolcu Zehra Güneş iddialı pozlarıyla mest etti! Ebrar Karakurt bile kayıtsız kalamadı!
  • Başarılı voleybolcu Zehra Güneş iddialı pozlarıyla mest etti! Ebrar Karakurt bile kayıtsız kalamadı!
  • Başarılı voleybolcu Zehra Güneş iddialı pozlarıyla mest etti! Ebrar Karakurt bile kayıtsız kalamadı!
  • Başarılı voleybolcu Zehra Güneş iddialı pozlarıyla mest etti! Ebrar Karakurt bile kayıtsız kalamadı!
  • Başarılı voleybolcu Zehra Güneş iddialı pozlarıyla mest etti! Ebrar Karakurt bile kayıtsız kalamadı!
  • Başarılı voleybolcu Zehra Güneş iddialı pozlarıyla mest etti! Ebrar Karakurt bile kayıtsız kalamadı!
  • Başarılı voleybolcu Zehra Güneş iddialı pozlarıyla mest etti! Ebrar Karakurt bile kayıtsız kalamadı!
  • Başarılı voleybolcu Zehra Güneş iddialı pozlarıyla mest etti! Ebrar Karakurt bile kayıtsız kalamadı!
  • Başarılı voleybolcu Zehra Güneş iddialı pozlarıyla mest etti! Ebrar Karakurt bile kayıtsız kalamadı!
  • Başarılı voleybolcu Zehra Güneş iddialı pozlarıyla mest etti! Ebrar Karakurt bile kayıtsız kalamadı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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