Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

4 Şurada Paylaş!









Gündeme gelen Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in fotoğrafına sevenlerinden: "Yılların dostluğu", "Ebrar hiç değişmemiş", "İşte gerçek arkadaşlık", "Çok seviyorum bu ikiliyi" gibi yorumlar geldi.