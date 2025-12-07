Habertürk
        Zeki Çelik kırmızı gördü: Roma deplasmanda kaybetti!

        Zeki Çelik kırmızı gördü: Roma deplasmanda kaybetti!

        İtalya Serie A'nın 14. haftasında Cagliari, sahasında Roma'yı 1-0 mağlup etti. Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, 52. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2025 - 19:09 Güncelleme: 07.12.2025 - 19:09
        Zeki kırmızı gördü: Roma deplasmanda kaybetti!
        İtalya Serie A'nın 14. haftasında Roma, deplasmanda Cagliari'ye konuk oldu. Unipol Domus'ta oynanan mücadeleyi Cagliari, 1-0 kazandı.

        Cagliari'ye galibiyeti getiren golü 82. dakikada Gianluca Gaetano kaydetti.

        ZEKİ ÇELİK, KIRMIZI GÖRDÜ

        Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, 52. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu kırmızı kart Zeki Çelik'in İtalya kariyerindeki ikinci kırmızı kartı oldu.

        Cagliari'de Semih Kılıçsoy, 90+2. dakikada mücadeleye dahil oldu.

        Bu sonuçla birlikte son iki maçını da kaybeden Roma, 27 puanla 4. sırada konumlandı. Serie A'da 9 maç aranın ardından kazanan Cagliari ise 14 puanla 13. sırada yer aldı.

        Ligde gelecek hafta Roma, Como'yu konuk edecek. Cagliari, Atalanta'ya konuk olacak.

