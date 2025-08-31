Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Zeki Murat Göle: Fenerbahçe herkese nasip olmaz! - Fenerbahçe Haberleri

        Zeki Murat Göle: Fenerbahçe herkese nasip olmaz!

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu Zeki Murat Göle, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 21:52 Güncelleme: 31.08.2025 - 21:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Fenerbahçe herkese nasip olmaz!"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik sorumlusu Zeki Murat Göle, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

        "YOĞUN BİR TEMPODA BURAYA GELDİK"

        Oyuncularımızı tebrik etmek lazım. Yoğun bir tempoda buraya geldik. 3 günde 1 maç oynuyoruz uzun zamandır. Çok kısa esler verdik. Benfica maçından sonra uzun bir yolculukla Ankara'ya geldik. Buna rağmen ilk yarı oynadığımız futbol, oyunu istediğimiz yöne taşımaları, mücadeleleri mükemmeldi. İkinci yarı gece gündüz gibi oldu. Biraz daha takım düştü, mücadele gücü düştü ama oyunu tutmayı bildik. Bu galibiyetten ötürü takımımı kutluyorum.

        "FENERBAHÇE HERKESE NASİP OLMAZ"

        Çok uzun süredir kulüpte profesyoneliz. Her koşula hazır olmaya çalışıyoruz. Mücadele etmeye çalışıyoruz. Futbolda olabiliyor böyle durumlar. Birilerinin sorumluluk alması gerekiyor. O da bize nasip oluyor. Benim için çok büyük bir şey Fenerbahçe'de bu görevi üstlenebilmek. Herkese nasip olmaz. 3 kere oldu. Yaklaşık 19 senedir kulüpte çalışıyorum. A Takım'da 3 kere böyle bir durum denk geldi. Kolay bir şey değil. Bu dönemler hep sancılı oluyor. Bunları en iyi şekilde atlatıp devam etmek gerekiyor. En iyi şekilde yaptığımızı, önümüzün açık olduğunu düşünüyorum.

        Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
        Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
        Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Sivas, Denizli ve Karabük'te yangın
        Sivas, Denizli ve Karabük'te yangın
        'Düğüne geldım yalanı'
        'Düğüne geldım yalanı'
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapanış töreniyle sona erdi
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapanış töreniyle sona erdi
        İsrail: Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü
        İsrail: Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü
        Fenerbahçe, Kerem'i resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Kerem'i resmen açıkladı!
        Türk bilim insanından 4 gündür haber alınamıyor
        Türk bilim insanından 4 gündür haber alınamıyor
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yola çıktı
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yola çıktı
        Kızını öldürüp salona gömdüler! Dehşet saçan cinayet 7 yıl sonra ortaya çıktı
        Kızını öldürüp salona gömdüler! Dehşet saçan cinayet 7 yıl sonra ortaya çıktı
        "İşine son verilmiş"
        "İşine son verilmiş"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        Ergin Ataman: Madalya için buradayız
        Ergin Ataman: Madalya için buradayız
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili
        2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!