Zelenskiy çifti ilk kez röportaj verdi! 0:00 / 0:00

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Ukrayna First Lady'si Olena Zelenskiy, 24 Şubat'ta başlayan Rus saldırılarının kendisini nasıl "endişe ve uyuşukluk" haline getirdiğini anlattı, savaşla birlikte eşi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i iki buçuk aydır görmediğini sözlerine ekledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, göreve başlamasının üçüncü yıldönümünde eşi Olena ile birlikte röportaj verdi, çift savaşın başlangıcından bu yana ikinci kez birlikte görüldü.

"ONU HİÇ GÖREMEDİK"

First Lady Zelenskiy, "Diğer her Ukraynalı aile gibi bizim ailemiz de parçalandı. Ama kimse eşimi benden alamaz, savaş bile. Ülkemiz için savaşıyor, işini yapıyor ancak biz onu neredeyse hiç göremiyoruz". dedi.

Röportaj sayesinde görüşme fırsatı bulduğunu dile getiren First Lady, "İki buçuk aydır onu neredeyse hiç göremedik. Sadece birbirimizle telefonda konuştuk." ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ ANCAK DİPLOMASİYLE ÇÖZÜLECEK"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy röportajda, Ukrayna'daki "kanlı" savaşın ancak diplomatik bir çözümle durdurulacağını ve kesin zafere ulaşmanın zor olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Zafer zor ve kanlı olacak ama diplomasiyle çözülecek. Buna çok inanıyorum. Müzakere masasına oturmadan çözemeyeceğimiz şeyler var. Çünkü biz her şeyi geri almak istiyoruz ve Rusya hiçbir şeyi geri vermek istemiyor." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan çift geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ukrayna'nın ilk Devlet Başkanı Leonid Kravchuk'un cenazesinde ilk kez birlikte görüntülenmişlerdi.