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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Türkçe mesaj

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkçe kutlama mesajı paylaştı

Zelenskiy'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Türkçe mesaj
Zelenskiy'den Cumhuriyet Bayramı için Türkçe mesaj
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AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkçe kutlama mesajı paylaştı.

Zelenskiy, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü kutlaması​​​​​​​ vesilesi ile Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinin 99. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Dost Türk halkına barış, esenlikler ve refah diliyorum. Ortak çabalarımızın Karadeniz bölgesine barış, güvenlik ve istikrarın geri gelmesini sağlayacağına inanıyorum."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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