Zelenskiy: Rusya, Kuzey Kore yapımı füze kullandı

Rusya ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e savaşın başından beri en büyük saldırılarından birini düzenledi, farklı noktalardan yoğun duman yükseldi. Odessa'ya yönelik saldırılarda ise 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e savaşın başladığı 2022'den bu yana en büyük saldırılarından birini gerçekleştirdi. Başkentin 17 ilçesinden 7'sinde geniş çaplı hasar meydana geldi. Birçok bölgeden yoğun duman yükseldi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko saldırılarda 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

Odessa'da 2 ölü, 9 yaralı

Rusya, Karadeniz kıyısındaki Odessa'da ise apartmanlar ve doğum hastanesini hedef aldı. Odessa Valisi Oleh Kiper konutlara yönelik saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 9 kişinin de yaralandığını aktardı. Vali Kiper, "Ruslar bir doğum hastanesini, acil servis bölümünü ve apartmanları vurdu. Doğum hastanesi zamanında boşaltıldı" ifadelerini kullandı.

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Rusya 315 İHA ve 7 füzeyle saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Rus füzesi ve Shahed (İHA) saldırıları, ABD ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin Rusya'yı barışa zorlama çabalarını bastırıyor.