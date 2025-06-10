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        Haberler Dünya Zelenskiy: Rusya, Kuzey Kore yapımı füze kullandı | Dış Haberler

        Zelenskiy: Rusya, Kuzey Kore yapımı füze kullandı

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın son saldırılarına dair yaptığı açıklamada, kullanılan balistik füzelerden 2'sinin Kuzey Kore yapımı olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 23:24 Güncelleme: 10.06.2025 - 23:24
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        "Kuzey Kore yapımı füze kullanıldı"
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        Rusya ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e savaşın başından beri en büyük saldırılarından birini düzenledi, farklı noktalardan yoğun duman yükseldi. Odessa'ya yönelik saldırılarda ise 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

        Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e savaşın başladığı 2022'den bu yana en büyük saldırılarından birini gerçekleştirdi. Başkentin 17 ilçesinden 7'sinde geniş çaplı hasar meydana geldi. Birçok bölgeden yoğun duman yükseldi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko saldırılarda 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

        Odessa'da 2 ölü, 9 yaralı

        Rusya, Karadeniz kıyısındaki Odessa'da ise apartmanlar ve doğum hastanesini hedef aldı. Odessa Valisi Oleh Kiper konutlara yönelik saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 9 kişinin de yaralandığını aktardı. Vali Kiper, "Ruslar bir doğum hastanesini, acil servis bölümünü ve apartmanları vurdu. Doğum hastanesi zamanında boşaltıldı" ifadelerini kullandı.

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        Rusya 315 İHA ve 7 füzeyle saldırdı

        Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Rus füzesi ve Shahed (İHA) saldırıları, ABD ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin Rusya'yı barışa zorlama çabalarını bastırıyor.

        Bir gece daha ateşkes yerine Shahed İHA'ları, seyir füzeleri ve balistik füzelerle yoğun saldırılar düzenlendi. Bugün Kiev'e yönelik en büyük saldırılardan biri gerçekleşti. Odesa, Dnipro bölgesi ve Chernihiv bölgesi de hedef alındı.

        Rusya, saldırıda 250'si Shahed olmak üzere toplam 315 İHA ve 2'si Kuzey Kore yapımı balistik füze olmak üzere 7 füze ateşledi.

        Apartmanlar ve altyapı hasar gördü" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Ukrayna'nın müttefiklerini Rusya'yı barışa zorlamak için adım atmaya çağırırken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar ve Ukrayna'ya hava savunma sistemleri tedariki için çağrıda bulundu.

        Ukrayna Hava kuvvetleri Rusya'nın ülke geneline ateşlediği 315 İHA'dan 277'sinin ve toplam 7 füzenin düşürüldüğünü duyurdu.

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