Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Zelenskiy, Ukrayna ordusundaki Müslüman askerlerle iftar yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunda Rus ordusuna karşı savaşan Müslüman askerlerle dün düzenlenen bir iftar programında bir araya geldi

Zelenskiy, Ukrayna ordusundaki Müslüman askerlerle iftar yaptı
İHA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusu saflarında Rus ordusuna karşı savaşan Müslüman askerlerle iftar yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunda Rus ordusuna karşı savaşan Müslüman askerlerle dün düzenlenen bir iftar programında bir araya geldi. Düzenlenen iftar programında Ukrayna Devlet Başkan Yardımcıları Andriy Yermak ve Andriy Sybiga, Kırım Özerk Cumhuriyeti Başkanı Roman Maşhovets, Kırım Tatar Halk Meclisi Başkanı Tamila Taşeva ve Kırım Tatar halkının manevi lideri Mustafa Kırımoğlu katıldı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Kırım Tatar Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Ukrayna ordusu saflarında bulunan Müslüman askerlere hitaben konuşan Zelenskiy, "Devletimizin resmi hayatına yeni bir saygı geleneği ekliyoruz. Ukrayna'daki yüzbinlerce Müslüman ve dünyanın Müslüman toplumu farklı ülkeler, farklı milletler, kutsal Ramazan ayı boyunca sıkı bir oruç tutuyor. Güneş battıktan sonra iftar yemeği veriliyor. Bu, Ukrayna'da her yerde ve hatta cephede, savaş koşullarında bile saygı görüyor. Kırım Tatar halkı Ramazan ayına saygı duyar. Saygı her zaman karşılıklı olmalıdır. Bu nedenle, bu yıldan itibaren her yıl Ukrayna'da Devlet Başkanı'nın katılımıyla böyle özel bir saygı etkinliği düzenlenecek ve bu, bugün ilk kez Kırım Tatar Kültür Merkezi'nde düzenlendi" dedi.

Zelenskiy sözlerinin sonunda Rusya'yı da Kırım üzerinden suçlarken Rusya'nın Kırım'daki Müslümanlara baskı yaptığını savundu. Zelenskiy iftar programının sonunda ise Ukrayna ordusunda görev yapan bazı Müslüman Ukrayna askerlerine devlet nişanı verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yunanistanın, Lavrion Kampındakileri başka kamplara gönderme planı - Dünyadan Haberler
DÜNYA Yunanistan Lavrion Kampı'nı kapatıyor
İran’da başörtüsü takmayan kadınların tespiti için sokaklara akıllı kamera yerleştirilecek
DÜNYA İran'da başörtüsü takmayanlar için akıllı kamera ...
Neden iyi şans getirmesi için evlere at nalı asılır?
DÜNYA Neden iyi şans için at nalı asılır?
İran'ın güneyinde 4,1 büyüklüğünde deprem
DÜNYA İran'ın güneyinde 4,1 büyüklüğünde deprem
Babanın romanı, kızının TikTok videosundan sonra rekor kırdı
DÜNYA Babanın romanı, kızının TikTok videosundan sonra ...
Kuzey Kore nükleer kapasiteli 'su altı drone'unu yeniden test etti
DÜNYA Kuzey Kore nükleer kapasiteli 'su altı drone'unu test ...
İngiltere kraliçesi I. Elizabeth'in cıva ve kurşunla yaptığı ölümcül makyaj rutini
DÜNYA Kraliçe I. Elizabeth'in ölümcül makyajı
NASA paylaştı: İşte Uranüs'ün en net görüntüsü
DÜNYA NASA paylaştı: Uranüs'ün en net görüntüsü
NASA 'görünmez canavar'ı duyurdu
DÜNYA NASA 'görünmez canavar'ı duyurdu
Flörtte yeni dönem! Yeni biriyle tanışmak isteyenler parmağına "bekar yüzüğü" takıyor
DÜNYA Bekârlar için yeni yöntem: Bekâr yüzüğü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.