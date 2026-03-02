Canlı
        Zendaya ve Tom Holland evlendi mi? "Düğün oldu bile" iddiası

        Zendaya ve Tom Holland evlendi mi?

        Hollywood'un gözde oyuncu çifti Zendaya ve Tom Holland'ın evlendiği iddiası çok yakınlarından geldi. Zendaya'nın uzun zamandır stilistliğini üstlenen Law Roach, "Düğün oldu bile, kaçırdınız" açıklaması yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 17:01
        "Düğün oldu bile, kaçırdınız"

        Zendaya'nın uzun süredir stilistliğini üstlenen Law Roach, ünlü oyuncu ile meslektaşı Tom Holland'ın gizlice evlendiğini iddia etti. Roach, dünkü 2026 Oyuncu Ödülleri'nin (Actor Awards) kırmızı halısında, "Düğün çoktan oldu, siz kaçırdınız" ifadesini kullandı.

        Stilist, bir muhabirin ısrarlı sorusu üzerine "Bu tamamen doğru" diyerek iddiasını yineledi.

        Zendaya'nın şubat ayında Beverly Hills'te parmağında bir altın yüzük takarken görülmesinin ardından evlilik spekülasyonları ortaya çıkmıştı. Aslında çiftin ilişki durumuyla ilgili söylentiler, Zendaya'nın sol elinin yüzük parmağında bir elmas yüzük sergilemesiyle, 2025 Altın Küre Ödülleri'nde başlamıştı. Birkaç ay sonra Holland, bir panel etkinliği sırasında söylentilere değinmişti.

        Bir muhabirin, Holland'ın sevgilisiyle tanışmasından bahsederken Zendaya'dan "kız arkadaşı" diye söz edince, Holland gülerek onu düzeltmeden edememiş, "Nişanlım" diye açıklık getirmişti.

        Her ikisi de 29 yaşında olan Zendaya ile Tom Holland, ilk olarak 2016'da 'Örümcek-Adam: Eve Dönüş' (Spider-Man: Homecoming) filminde birlikte rol aldıklarında aralarında aşk dedikodusu çıkmıştı.

        O dönemde, sektör içinden kaynaklar, genç oyuncuların çekimler sırasında birbirlerine yakınlaştıklarını anlatmıştı. 2017'de ikilinin birlikte tatile çıktığına dair haberler ortaya çıkmış, ancak her ikisi de aşk iddialarını hızla yalanlamıştı. Yine de basın turları sırasında aralarındaki kimya fark ediliyordu.

