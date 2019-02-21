UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Zenit'e konuk olan Fenerbahçe, 13. dakikada penaltı bekledi. Ceza sahasında Eljif Elmas, Zenit'ten 2 oyuncuyla birlikte topa yükseldi. Oyuncuların Eljif'e müdahale ettiği görüldüğü pozisyonda penaltı itirazları yapıldı. Hakem Michael Oliver, penaltı kararını vermedi ve oyun sürdü.