Rusya'nın Kazan kentindeki Saint Petersburg Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 25-23, 23-25, 25-19 ve 25-15'lik setlerle kazandı.
Başkent temsilcisi, grup maçlarını galibiyet alamadan tamamladı.
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