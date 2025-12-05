Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz: Zeray GYO hisse fiyatı, fon kullanım yeri, lot miktarı, talep toplama tarihleri

        Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz oluyor: Zeray GYO kaç lot verecek, hisse fiyatı ne kadar?

        Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz olmaya hazırlanıyor. 156 milyon 800 bin lot dağıtımı yapacak firma, kazanacağı fonu yeni proje finansmanı, işletme sermayesi, finansal borçların ödenmesi ve yüklenici firmalara hakediş ödemeleri için kullanacak. Peki, Zeray GYO hisse fiyatı ne kadar, talep toplama süreci ne zaman başlayacak? İşte, Zeray GYO halka arz detayları

        Giriş: 05.12.2025 - 09:58 Güncelleme: 05.12.2025 - 09:58
        1

        Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz oluyor. 2 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip firma toplamda 156 milyon 800 bin lot dağıtacak. Zeray GYO, halka arzdan kazanacağı fonun en büyük kısmını yüklenici firmalara hakediş ödemesi yapmak için kullanacak. İşte, Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz detayları

        2

        ZERAY GYO HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Firmanın hisse fiyatı 13 TL olarak belirlendi.

        3

        ZERAY GYO KAÇ LOT DAĞITACAK?

        Firma toplamda 156 milyon 800 bin TL lot dağıtacak. Olası lot dağıtım tablosu henüz belirlenmedi.

        4

        FON NASIL KULLANILACAK?

        Firma halka arzdan elde edeceği fonu:

        - Yüzde 20-30 yeni projelerin finansmanı

        - Yüzde 65-75 yüklenici firmalara hakediş ödemeleri

        - Yüzde 0-10 finansal borçların ödenmesi

        - Yüzde 0-5 işletme sermayesi.

        5

        ZERAY GYO HALKA ARZ DETAYLARI

        Halka açıklık: Yüzde 25.05

        Halka arz büyüklüğü: 2 milyar TL

        Bireysele eşit dağıtım

        T1-T2 bakiyesi kullanılamaz

        6

        ZERAY GYO TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Firmanın talep toplama tarihleri henüz belli olmadı.

        7

        ZERAY GYO HANGİ BANKALARDA VAR?

        Zeray GYO'nun hangi bankalar üzerinden halka arz olacağı henüz açıklanmadı.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
