Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz oluyor. 2 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip firma toplamda 156 milyon 800 bin lot dağıtacak. Zeray GYO, halka arzdan kazanacağı fonun en büyük kısmını yüklenici firmalara hakediş ödemesi yapmak için kullanacak. İşte, Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz detayları