Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz oluyor: Zeray GYO kaç lot verecek, hisse fiyatı ne kadar?
Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz oluyor. 2 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip firma toplamda 156 milyon 800 bin lot dağıtacak. Zeray GYO, halka arzdan kazanacağı fonun en büyük kısmını yüklenici firmalara hakediş ödemesi yapmak için kullanacak. İşte, Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz detayları
ZERAY GYO HİSSE FİYATI NE KADAR?
Firmanın hisse fiyatı 13 TL olarak belirlendi.
ZERAY GYO KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma toplamda 156 milyon 800 bin TL lot dağıtacak. Olası lot dağıtım tablosu henüz belirlenmedi.
FON NASIL KULLANILACAK?
Firma halka arzdan elde edeceği fonu:
- Yüzde 20-30 yeni projelerin finansmanı
- Yüzde 65-75 yüklenici firmalara hakediş ödemeleri
- Yüzde 0-10 finansal borçların ödenmesi
- Yüzde 0-5 işletme sermayesi.
ZERAY GYO HALKA ARZ DETAYLARI
Halka açıklık: Yüzde 25.05
Halka arz büyüklüğü: 2 milyar TL
Bireysele eşit dağıtım
T1-T2 bakiyesi kullanılamaz
ZERAY GYO TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Firmanın talep toplama tarihleri henüz belli olmadı.