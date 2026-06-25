Zeray GYO, yeni finansman paketini duyurdu

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), düzenlediği basın toplantısıyla mevcut piyasa koşullarına yönelik stratejik analizlerini, kurumsal büyüme hedeflerini ve yeni finansal çözümlerini paylaştı.

Toplantıda konuşan Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, “Konut alımında finansmana erişimin sektörün en kritik başlıklarından biri haline geldiğini görerek, şirketimiz bünyesinde “Zeray Katılım Ödeme Modeli”ni hayata geçirdik. Yüksek faiz ortamı ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız için daha öngörülebilir, sürdürülebilir ve erişilebilir ödeme modellerini zorunlu hale getirmiştir. Bu anlayışla 2023 yılında geliştirdiğimiz dinamik ödeme modeli sayesinde, bazı aylarda iki milyar TL’ye yaklaşan ciromuzu Zeray Katılım Modeli’nin katkısıyla orta vadede iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu modelle temel amacımız; konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza faiz yükünden uzak, ödeme planı baştan belirlenmiş, gayrimenkul değer artışlarından etkilenmeyen ve öngörülebilir bir sahiplik alternatifi sunmaktır. Zeray Katılım Ödeme Modeli kapsamında müşterilerimize; faizsiz ödeme imkânı, esnek taksit seçenekleri ve tamamlanmış projelerimizde 'hemen tapu, hemen anahtar teslim' avantajı başta olmak üzere, farklı ihtiyaçlara uygun alternatif ödeme seçenekleri sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Sektörde sadece anlaşma yapıp arsa bekleme döneminin kapandığını; artık finansman çözebilen, maliyet yönetebilen ve teslim disiplinine sahip kurumların ayrışacağını belirten Zeray, “Geleceğe dönük güçlü ve çeşitlendirilmiş bir portföy yapısına sahibiz. Konut üretiminin yanında ticari üniteler, karma kullanım alanları ve sabit getirisi yüksek dirençli bir merkezi yapı oluşturmak önceliğimizdir. Bu doğrultuda önümüzdeki dönem hedefimiz, 3 milyon metrekare kiralanabilir alan inşa etmektir" dedi.