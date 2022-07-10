Zerdeçalın cilde faydaları 0:00 / 0:00

Herkes cildinin pürüssüz ve sağlıklı olmasını ister. Ülkemizde çok yaygın olmasada zerdeçal bakım için önemli bir bakım ürünüdür. Hindistan’da yüzyıllardır yaygın bir şekilde kullanılır. Hindistan’da evlenecek olan gelinler ciltlerinin düğünde ışıl ışıl görünmesi için bir gece önceden zerdeçal maskesi yaparlar. Peki, Zerdeçalın Cilde Faydaları- Zerdeçal Cilde Nasıl Uygulanır, Faydaları Neler? sizler için inceledik. İşte, Zerdeçalın Cilde Faydaları- Zerdeçal Cilde Nasıl Uygulanır, Faydaları Neler?

ZENCEFİLİN HİÇ DUYMADIĞIMIZ FAYDALARI

Zerdeçalın Cilde Faydaları

Maske olarak kullanıldığında cilt tonunu eşitlediği görülmüştür. Dudak üzeri ve çene arasında ton farkı şikayetiniz varsa düzenli kullanıldığında eşitsizliği giderecektir.

Yaz aylarında en çok korktuğumuz şey güneş lekeleridir. Eğer hasas bir cildiniz varsa güneşin zarar verdiği güneş lekelerini zerdeçal maskesi kullanarak tedavi edebilirsiniz.

Sivilce problemi herkesin ortak derdi olmuştur. Eğer sivilcelerden kurtulmak isterseniz bir kaşık zerdeçal ve bir çay kaşığı zeytin yağını karıştırıp macun haline getirip sivilcelerin üstüne uygulayın. Birkaç saat bekletin ve yıkayın.

Cildin ihtiyaç duyduğu nemi sağlar. Yoğurt ile karıştırarak yapılan maske cildi nemlendirir.

Zerdeçalın antibiyotik özelliği vardır. 1 çay kaşığı zeytin yağı ve 1 çay kaşığı zerdeçalı karıştırıp iltihaplı bölgeye uygularsanız sorunlu bölgeyi tedavi etmeye yardımcı olacaktır.

Cildinizin ışıltılı ve sağlıklı görünmesini istiyorsanız. Ilık su ve zerdeçalı kıvam alana kadar karıştırıp cildinize uygulayın. 5 dakika bekletip yüzünüzü soğuk su ile yıkarsanız cildiniz parlayacaktır.

Doğum sonrası oluşan çatları geçirmek için doğal bir tedavi yöntemi zerdeçal ve argan yağını karıştırıp cilde uygulamaktır. Hücrelerin yenilenmesine yardımcı olan zerdeçal kısa sürede etkisini gösterecektir.

Tahriş olan bölgeye hindistan cevizi yağı ile karıştırılıp sürülürse bölgeyi onarmaya yardımcı olacaktır.

Herhangi bir bitkisel yağ ile karıştırılıp cilde uygulanırsa ciltteki gözeneklerin kapanmasına neden olur.

Kırışık oluşumunu engeller.

Zerdeçalın Cilde Zararları

Cilde birçok faydası olan Zerdeçalın Cilde Zararları merak konusudur. Sarı gıda boyası özelliği olduğunu unutmamak gerekir. Cilde fazla uygulanırsa alerjik reeaksiyona sebep olabilir.

Zerdeçal Cilde Alerji Yapar Mı?

Daha önceden bilindik bir alerjiniz yoksa zerdeçalı rahatça cildinize uygulayabilirsiniz. Dikkatli olunması gereken tek konu fazla kullanılmamasıdır.

Zerdeçal Yüzü Beyazlatır Mı?

Zerdeçalın içinde Curcumin adı verilen bir madde vardır. Bu madde aşırı melanin üretimini kesmeye yardımcı olur. Bu sayede cilt pigmentasyonu beyazlaşır. Ciltteki koyu renk ve lekeleri önlerken cildin beyazlamasını sağlar.

Zerdeçal Cilde Nasıl Uygulanır?

Zerdeçalın cilde uygulanma yöntemi çok çeşitlidir. Birçok farklı maske tarifi vardır. Önemli olan nokta zerdeçalı hangi şikayetin çözümü için kullanacak olduğunuzdur. Sivilce ve antibakteriyel şikayeti olanlar ılık su ve balla karıştırıp kullanmaları tavsiye edilir. Yağlı bir cilde sahip olanlar limon suyu ile karıştırıp kremsi kıvamda hazırlayın. Kırışıklıkları engellemek içinse yoğurt ile karıştırıp yüzünüze uygulayın. Ciltte oluşan tahrişleri tedavi etmek amacı ile kullanacaksanız aloe vera jeli ile karıştırıp uygulamanız gerekir. Antioksidan özelliği içinse sadece su ile karıştırıp tüketmeniz gerekir.

Zerdeçal Yüzde Leke Bırakır Mı?

Zerdeçalı maske olarak kullandıktan sonra yüzünüzde leke olduğunu fark ederseniz soda ile cildinizi arındırabilirsiniz. Soda hem iyi bir temizleyeci olacaktır hem de doğal bir tonik görevi görecektir.