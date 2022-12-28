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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zeynep Bastık'ı üzen haber

Merdivenden düşüp, omurga kemiklerini kıran şarkıcı Zeynep Bastık, altı haftalık iyileşme süreci tamamlanamayacağı için 2023 yılının ocak ayı ortasına kadar sahne alamayacağını açıkladı

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  • Zeynep Bastık'ı üzen haber - Magazin haberleri

    Şarkıcı Zeynep Bastık'ın, merdivenlerden kayıp düşmesi sonucu omurga kemiklerinden iki tanesi kırılmıştı. Bastık, "Ameliyatlık değilim fakat bir süre korseli şekilde, kemikler kaynayana kadar istirahat etmek zorundayım" demişti.
  • Zeynep Bastık'ı üzen haber - Magazin haberleri

    "GÜNDEN GÜNE DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

    Ünlü şarkıcı, ardından birkaç gün sonra, "Korseyi ara ara çıkarmaya başladım. Günden güne daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
  • Zeynep Bastık'ı üzen haber - Magazin haberleri

    ZEYNEP BASTIK'I ÜZEN HABER

    Zeynep Bastık, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Son sağlık durumu hakkında bilgi veren Bastık, üzücü haberi de duyurdu. Zeynep Bastık, altı haftalık iyileşme süreci tamamlanamayacağı için 2023 yılının ocak ayı ortasına kadar sahne alamayacağını dile getirdi.
  • Zeynep Bastık'ı üzen haber - Magazin haberleri


    ÜÇ KONSERİNİ İPTAL ETTİ

    30 Aralık, 31 Aralık ile 6 Ocak'taki konserlerini iptal ettiğini ve üzgün olduğunu belirten Bastık, hayranlarına, "Anlayışınız için teşekkür ederim" dedi. Takipçilerinden Zeynep Bastık'a, "Geçmiş olsun..." mesajları yağdı.
  • Zeynep Bastık'ı üzen haber - Magazin haberleri

    "CİDDİ AĞRILAR ÇEKİYORUM"

    Ünlü isim, geçirdiği kazayla ilgili şunları söylemişti:

    Merdivenlerden kayıp, düşme sonucu omurga kemiklerimden iki tanesini kırmış bulunuyorum. Ameliyatlık değilim fakat bir süre korseli şekilde kemikler kaynayana kadar istirahat etmek zorundayım. Ciddi ağrılar ve harekete bağlı olarak sancılar çekiyorum ama iyi olacağım. Bir süre konserlerde ve sivil hayatta görüşemeyeceğiz. En çok da bunun için üzgünüm... Lütfen nereye bastığınıza, sağınıza, solunuza dikkat edin. En kısa zamanda bomba gibi dönmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Sizi seviyorum...

    Fotoğraflar: Instagram
  • Zeynep Bastık'ı üzen haber - Magazin haberleri

    Zeynep Bastık

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