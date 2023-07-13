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        Zeynep Bastık ile Ali Can Ayyıldız aşk yaşıyor

        Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Tolga Akış'tan boşanan Zeynep Bastık, Ali Can Ayyıldız ile yeni bir birlikteliğe yelken açtı. Taze aşıklar, ilişkilerini sosyal medyadan ilan etti

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 08:51
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        Zeynep Bastık, 8 Temmuz'da 30 yaşına bastı. Evinde roman konseptli doğum günü partisi düzenleyen Bastık, kutlamaya sadece yakınlarını davet etti.

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        Tolga Akış ile geçtiğimiz yıl temmuz ayında boşanan Zeynep Bastık, kutlamadan fotoğrafları da sosyal medya hesabından yayınladı.

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        YENİ AŞK

        Bastık'ın Akış ile ayrılığının ardından yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Zeynep Bastık, Ali Can Ayyıldız ile ilişkisini ilan etti. Ayyıldız, ünlü şarkıcıyla partide çekilen bu fotoğraflarını yayınlayarak, birlikteliklerini gözler önüne serdi.

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        "AİLE KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ" DEMİŞTİ

        Bastık, Tolga Akış ile ayrılığı hakkında, "Çıkan boşanma haberleri ile ilgili... Tolga, benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazlası oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki; 4 sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek. Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya ve aile kalmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz!" açıklamasını yapmıştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Zeynep Bastık
        #Ali Can Ayyıldız
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