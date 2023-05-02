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Zeynep Bastık'tan konser öncesi poz

Zeynep Bastık, konser öncesi kuliste verdiği pozu paylaştı. Ünlü şarkıcı, "Sahne için hazırlanıyorum" dedi

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  • Zeynep Bastık'tan konser öncesi poz - Magazin haberleri

    Zeynep Bastık ile Tolga Akış 2021'de nikâh masasına oturmuş ancak ikili, evliliklerinde birinci yılı doldurmadan boşanma kararı almıştı. Geçtiğimiz yıl da birlikteliğini sonlandıran Bastık, aradığı aşkı bulmuştu.
  • Zeynep Bastık'tan konser öncesi poz - Magazin haberleri

    Gönlünü DJ Artz ismiyle tanınan ve Farah Zeynep Abdullah’ın eski sevgilisi Efe Çelik'e kaptıran Zeynep Bastık, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
  • Zeynep Bastık'tan konser öncesi poz - Magazin haberleri

    Ünlü şarkıcı, konser öncesi kuliste hazırlanırken verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.
  • Zeynep Bastık'tan konser öncesi poz - Magazin haberleri

    "SAHNE İÇİN HAZIRLANIYORUM"

    Bastık, siyah-beyaz filtreli bu fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Zeynep Bastık'ın "Sahne için hazırlanıyorum" ifadelerini not düştüğü bu kare oldukça ilgi gördü.
  • Zeynep Bastık'tan konser öncesi poz - Magazin haberleri

    "EŞ OLMA DURUMUNU BECEREMEDİK"

    Öte yandan Zeynep Bastık, Tolga Akış'tan boşandıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

    Kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik. Birbirimizi yıpratmadan bu işin yürümediğini gördük ve ayrılık kararı aldık. Hala görüşüyor, çalışıyoruz ama eş ve sevgili olma durumu bizim için bitti.

    Eş olma durumunu sürdürmek zorunda olmadığımızın farkına vardık. Günümüzde evliliğin zor olduğunu düşünüyorum. Evlilik değerlerini koruyarak kurumu devam ettirmek zor.
  • Zeynep Bastık'tan konser öncesi poz - Magazin haberleri

    "ANNE OLMAK İSTİYORUM"

    Buna rağmen anne olmayı hayal ettiğini söyleyen Zeynep Bastık, "Bebek sahibi olmayı istiyorum. En büyük hayallerimden biri. Bir gün mutlaka bu hayalimi gerçekleştireceğim" demişti.

    Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

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