Zeynep Beşerler ile Emir İçgören oğullarının doğum gününde buluştu
2024 yılında boşanan oyuncu Zeynep Beşerler ile Emir İçgören, oğulları Kerem'in 10'uncu yaş günü kutlamasında bir araya geldi. Beşerler, eski eşi ve oğluyla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 15 Mayıs 2026 - 23:38
Zeynep Beşerler ve Emir İçgören, 2013 yılında Bodrum'da evlenmiş ancak Nisan 2024'te 10 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı. Çiftin bu evlilikten 2016 yılında dünyaya gelen Kerem adında bir oğulları olmuştu.
Eski eşler, oğulları Kerem'in doğum günü kutlamasında bir araya geldi. Beşerler, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.
"NE HIZLI GEÇMİŞ 10 SENE"
Oyuncu yaptığı paylaşıma, "Canım oğlum, boncuk kafam... Ne hızlı geçmiş 10 sene ve sen kocaman bir çocuk olmuşsun. Her yaşın öncekinden sağlıklı ve güzel olsun. İyi ki doğmuşsun, seni çok seviyorum" ifadelerini ekledi.
Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto
