        Haberler Magazin 'Zeynep'in başkaldırı hikâyesi

        'Zeynep'in başkaldırı hikâyesi

        'Fırtına Kız', aile baskısına ve toplumsal kalıplara meydan okuyan genç bir kadının, Diyarbakır'ın tozlu sokaklarından Milli Takım formasına uzanan ilham verici yolculuğunu beyazperdeye taşıyacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 13:10 Güncelleme: 20.01.2026 - 13:10
        "Bir kız çocuğu hayal kurarsa, dünya önünde duramaz" mottosuyla gösterime girecek olan 'Fırtına Kız', azmiyle engelleri aşan tüm kadınların sesi olacak.

        'Fırtına Kız', aile baskısına ve toplumsal kalıplara meydan okuyan genç bir kadının, Diyarbakır’ın tozlu sokaklarından Milli Takım formasına uzanan ilham verici yolculuğunu, 30 Ocak 2026’da beyazperdeye taşıyacak.

        AKC Sinema TV ve Bilal Kalyoncu yapımcılığında Diyarbakır’da çekilen film, geleneksel olarak erkek egemen görülen futbolu, tutkuyla mücadele eden 'Zeynep’in (Eylül Ersöz) gözünden anlatıyor. Hikâye; Diyarbakır’ın en yetenekli ama en şanssız futbolcusu" olarak bilinen İsmail’in (Cihangir Ceyhan), babasından aldığı yeteneği hayalleriyle birleştiren kızı 'Zeynep’in dramatik serüvenine odaklanıyor.

        REKLAM

        Zorla evlendirildiği düğününden kaçan 'Zeynep', sadece kendi özgürlüğü için değil; bir hatasını örtmek için suçu üstlenerek hayatına son veren kardeşinin anısı için de mücadele eder. Oğlunun değil, kızının futbolcu olmak istediğini öğrenen İsmail’in yaşadığı iç çatışma ve 'Zeynep’in fırsat eşitliği için verdiği savaş, izleyiciye duygusal anlar yaşatacak.

        Haluk Kesim’in hikâyesinden uyarlanan, senaryosunu; Eser Ali Bilen’in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Hasan Doğan’ın oturduğu filmde başrolleri; Cihangir Ceyhan, Eylül Ersöz paylaşırken Burcu Kara, Can Bartu Aslan, Kemal Uçar, Nebil Sayın, Duygu Paracıkoğlu, Mehmet Ali Kaptanlar, Murat Tatlı, Timur Ölkebaş ve Cem Cücenoğlu da kadroda yer aldı.

        1 milyara yaklaştı

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) 'Go Türkiye' markası altında hayata geçirdiği sinematografik mini diziler, küresel ölçekte milyonlarca izleyiciye ulaşarak Türkiye'nin dijital tanıtım gücünü gözler önüne serdi

        #Fırtına Kız
        #Eylül Ersöz
