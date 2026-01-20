'Zeynep'in başkaldırı hikâyesi

"Bir kız çocuğu hayal kurarsa, dünya önünde duramaz" mottosuyla gösterime girecek olan 'Fırtına Kız', azmiyle engelleri aşan tüm kadınların sesi olacak.

'Fırtına Kız', aile baskısına ve toplumsal kalıplara meydan okuyan genç bir kadının, Diyarbakır’ın tozlu sokaklarından Milli Takım formasına uzanan ilham verici yolculuğunu, 30 Ocak 2026’da beyazperdeye taşıyacak.

AKC Sinema TV ve Bilal Kalyoncu yapımcılığında Diyarbakır’da çekilen film, geleneksel olarak erkek egemen görülen futbolu, tutkuyla mücadele eden 'Zeynep’in (Eylül Ersöz) gözünden anlatıyor. Hikâye; Diyarbakır’ın en yetenekli ama en şanssız futbolcusu" olarak bilinen İsmail’in (Cihangir Ceyhan), babasından aldığı yeteneği hayalleriyle birleştiren kızı 'Zeynep’in dramatik serüvenine odaklanıyor.

Zorla evlendirildiği düğününden kaçan 'Zeynep', sadece kendi özgürlüğü için değil; bir hatasını örtmek için suçu üstlenerek hayatına son veren kardeşinin anısı için de mücadele eder. Oğlunun değil, kızının futbolcu olmak istediğini öğrenen İsmail’in yaşadığı iç çatışma ve 'Zeynep’in fırsat eşitliği için verdiği savaş, izleyiciye duygusal anlar yaşatacak.