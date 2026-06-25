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        Haberler Spor Tenis Zeynep Sönmez'den Eastbourne Açık'a çeyrek finalde veda!

        Zeynep Sönmez'den Eastbourne Açık'a çeyrek finalde veda!

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İngiltere'de düzenlenen Eastbourne Açık'ta çeyrek finalde elendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 15:15 Güncelleme:
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        Zeynep Sönmez'den çeyrek finalde veda!

        Dünya sıralamasının 54. basamağındaki Zeynep, WTA 250 düzeyindeki organizasyonun tek kadınlar çeyrek finalinde 3 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko ile çim kortta karşılaştı.

        Milli tenisçi, dünya 35'incisi Litvanyalı rakibine 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

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