Zeynep Sönmez'den kariyer rekoru
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 54'üncülüğe yükseldi.
Giriş: 22 Haziran 2026 - 14:15 Güncelleme:
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 7 basamak atladı. Son katıldığı organizasyon olan WTA 250 düzeyindeki Nottingham Açık'ta 2. tura çıkan 24 yaşındaki sporcu, kariyer rekorunu kırdı.
Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi ünvanının sahibi Zeynep, rekorunu geliştirerek 54'üncü sıraya yerleşti.
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