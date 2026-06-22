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        Haberler Spor Tenis WTA Zeynep Sönmez'den kariyer rekoru

        Zeynep Sönmez'den kariyer rekoru

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 54'üncülüğe yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 14:15 Güncelleme:
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        Zeynep Sönmez'den kariyer rekoru

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 7 basamak atladı. Son katıldığı organizasyon olan WTA 250 düzeyindeki Nottingham Açık'ta 2. tura çıkan 24 yaşındaki sporcu, kariyer rekorunu kırdı.

        Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi ünvanının sahibi Zeynep, rekorunu geliştirerek 54'üncü sıraya yerleşti.

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