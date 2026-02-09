Habertürk
Habertürk
        Zeynep Sönmez'den Katar'da erken veda! - Tenis Haberleri

        Zeynep Sönmez'den Katar'da erken veda!

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası'na ilk turda veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 23:50 Güncelleme: 09.02.2026 - 23:50
        Zeynep Sönmez'den Katar'da erken veda!
        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 düzeyindeki kadınlar tenis turnuvası Katar Açık'ın ilk turunda elendi.

        Başkent Doha'daki organizasyonun ilk turunda Zeynep, Yunan Maria Sakkari ile karşılaştı.

        Dünya 85'incisi milli sporcu, sıralamanın 52. basamağındaki rakibi karşısında 6-1 ve 6-3'lük setlerle mağlup olarak turnuvaya veda etti.

