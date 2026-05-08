        Haberler Spor Tenis WTA Zeynep Sönmez'den Roma Açık'a veda

        Zeynep Sönmez'den Roma Açık'a veda

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Roma Açık'ta 5 numaralı seribaşı Jessica Pegula'ya 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya 2. turda veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 19:33 Güncelleme:
        Zeynep Sönmez'den Roma Açık'a veda

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Roma Açık Tenis Turnuvası'nın 2. turunda ABD'li rakibi 5 numaralı seribaşı Jessica Pegula'ya 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenilerek elendi.

        Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 1000 düzeyindeki Roma Açık'a tek kadınlarda ikinci tur müsabakalarıyla devam edildi.

        Dünya sıralamasının 65. basamağında yer alan Zeynep Sönmez, Roma Açık 2. turunda dünya 5 numarası ABD'li sporcu Pegula ile karşılaştı.

        İlk sete kendi servis oyununu alarak başlayan milli tenisçi, 3. oyunda servisini kırdırdı ve sette geriye düştü. Setteki mücadelesini sürdürse de milli tenisçi, ilk seti 6-4 kaybetti.

        İkinci sete kendi servisini kırdırarak başlayan Zeynep, sete tutunamadı ve 6-0 kaybetti.

        Toplamda 1 saat 13 dakika süren müsabakayı 2-0 kaybeden Zeynep Sönmez, ilk kez ana tabloda mücadele ettiği Roma Açık'a 2. turda veda etti.

