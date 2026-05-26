Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta çiftlerde 2. turda!
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) çiftlerde ikinci tura çıktı.
Giriş: 26 Mayıs 2026 - 23:37
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda Zeynep, Alman partneri Tatjana Maria ile çift kadınlar ilk turunda Fransız Carole Monnet-Estelle Cascino ikilisiyle karşılaştı.
Sönmez-Maria çifti, rakiplerini 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.
