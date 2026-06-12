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        Haberler Spor Tenis Diğer Zeynep Sönmez Rosmalen Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti

        Zeynep Sönmez Rosmalen Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Polonyalı Magda Linette'e 2-0 yenilerek Rosmalen Şampiyonası'na (Libema Açık) çeyrek finalde veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 17:37 Güncelleme:
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        Zeynep Sönmez çeyrek finalde veda etti

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda (Libema Açık) tek kadınlar çeyrek finalinde karşılaştığı Polonyalı Magda Linette'e 2-0 yenilerek elendi.

        Dünya sıralamasının 67. basamağındaki Zeynep, Hollanda'nın Den Bosch kentinde düzenlenen turnuvadaki maçta, klasmanın 60. basamağındaki Linette ile karşılaştı.

        Korttan 2-0 (6-4, 6-2) mağlup ayrılan 24 yaşındaki milli tenisçi, WTA 250 düzeyindeki organizasyona veda etti.

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