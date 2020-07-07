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Otomobili ile seyir halindeyken başka bir aracın kendisine çarpması sonucu kaza yapan sunucu Zeynep Tandoğan, ölümden döndü. Yaşadığı korku dolu anları takipçileriyle paylaşan Tandoğan, vücudundaki morlukları da yayınladı.

Sunucu, olayı şu şekilde anlattı:

Bir yıl içinde tam 2'inci kez Allah, beni evladıma bağışladı. Bugün Dragos’ta aracımla büyük bir kaza atlattım. Airbagler patladı. Sol kulağım bu sebeple az duyuyor ancak emniyet kemeri bir kez daha canımı kurtardı, spin atıp direklere vururken… Hızla gelen bir araç, sağ taraftan bana vurdu ve ben spin atıp araba hakimiyetimi kaybettim. Araba perte çıktı. Yeni araba almam gerekecek ama olsun bugün hayattayım.