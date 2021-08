TÜRKAN ŞORAY

Kaç gündür herkes gibi benim de içim yanıyor. Çaresizlik içinde izliyorum... Ormanlarımız, ormanda yaşayan can dostlarımız, alev alev yanıyor ve vatandaşlarımız çaresizlik içinde, gözyaşlarıyla ateşle savaşırken umutla yangın söndürme uçaklarını bekliyor. Bu yangınlarda kaybettiğimiz vatandaşlarımızı minnetle anıyor ve Allah'tan rahmet diliyorum. Bu çaresizlik kaderimiz olmasın. Yürekten dilerim ki bu felaket bir an önce son bulsun. Bunun için gerekli müdahaleler bin an önce yapılsın.