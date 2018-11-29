Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Astsubay Musa Özalkan’ın “Telafer’e kreş yapılsın” vasiyeti Irak hükümetindeki bazı çevrelerin engellemesi yüzünden 10 aydır yerine getirilemiyor. Türkiye, arsa da bulduğu okul için iki ayrı proje hazırlamasına rağmen inşaat için henüz gerekli izinleri alamadı.

Yeni Şafak'tan Fatih Özer'in haberine göre, Zeytin Dalı Harekâtı'nın ilk şehidi olan Astsubay Musa Özalkan'ın "Telafer" vasiyeti Bağdat hükümetinden izin çıkmadığı için 10 aydır yerine getirilemedi. Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmış, 22 Ocak'ta teröristlerle girilen çatışmada şehit olmuştu. Şehidin göreve gitmeden bir süre önce yakınlarına duygusal bir vasiyet bıraktığı ortaya çıkmıştı.

Özalkan vasiyetinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Vasiyetimdir. Şehit olursam Telafer'deki Türkmen balalar için anaokul-kreş veya kültür merkezi devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin konması. Reis vasiyetimdir. Aileme iletirsin, telefonumdan gelen mesaj kayıtlı dursun, şahit olsun."

ERDOĞAN TALİMATI

Haberin basına yansımasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili birimlere talimat vererek şehidin vasiyetinin yerine getirilmesi talimatını vermişti. Ayrıca bazı sivil toplum kuruluşları da şehidin son arzusu için harekete geçtiğini açıklamıştı. Erdoğan'ın talimatının hemen ardından Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği harekete geçerek Irak makamları nezdinde girişimlerde bulundu. Telafer'de vasiyetin yerine getirileceği arsa bile hazırlandı. Ancak ocak ayından bu yana devam eden tüm girişimlere rağmen Bağdat bürokrasisi bir türlü aşılamadı. Irak Bakanlar Kurulu gerekli onayı verip Telafer'deki yetkililere göndermediği için projeye başlanamadı. Projenin Bağdat siyasetinde bulunan birtakım kişilerce engellenmeye çalışıldığı belirtiliyor. Projeyi, 12 Mayıs'ta Irak'ta gerçekleşen parlamento seçimleri sonrası uzun süre kurulamayan hükümet süreci de etkiledi.

BÜYÜKELÇİ TAKİPTE

Konuya ilişkin bilgi veren Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, vasiyetin yerine getirilmesi için girişimleri sürdürdüklerini söyledi. Bürokraside bazı sıkıntılar yaşadıklarını ve aşılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getiren Yıldız, Telafer halkının böyle bir projeye ihtiyacı olduğunu kaydederek, "Bağdat'tan cevap bekliyoruz" dedi. Irak'ta tamamı Türkmen olan Telafer şehrinde yaşayan halk, şehidin vasiyetini yakından takip ediyor. Telaferliler şehit Özalkan'ı, "İsmini okullara değil kalplere diktik, seni asla unutmayacağız" sözleriyle anıyor. Şehidin Telafer ve Türkmenlere karşı gösterdiği duyarlılıktan sonra Irak Türkleri birçok tören düzenleyerek anma etkinliklerinde bulundu. Türkmenler anaokulu açılması sürecinin gecikmesinden ötürü üzüntülerini bildiriyor.

TÜRKİYE HER ŞEYİ YAPTI

Kerküklü Gazeteci Güngör Yavuzaslan, Telafer'e anaokulu projesinde gecikmenin Bağdat'taki birtakım yöneticilerden kaynaklandığını dile getirdi. Bazı siyasetçilerin projeye sıcak bakmadığını iddia eden Yavuzaslan, "Bürokratik engeller öne sürüldü. Şehidimizin vasiyeti Telafer halkında büyük bir mutluluk oluşturmuştu. Özellikle Türkmenler çocuklarına yönelik hayata geçirilecek olan projeye tam destek verdi. Proje ocak ayından beri bekleniyor, üzerinden 10 ay geçti. Açıkçası Türkmenler projenin gerçekleşmemesi sonrası hayal kırıklığına uğradı. Oysa Türkiye, Irak içerisinde yapılması gereken tüm başvuruları yerine getirmiş durumda" şeklinde konuştu.

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