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        Haberler Gündem İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı çatışma kamerada - En Son Haberler

        Zeytinburnu'nda bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı çatışma kamerada

        İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga sırasında taraflar birbirlerine silahla ateş açtı. Çatışmada yaralı olarak hastaneye kaldırılan K.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 19:00 Güncelleme: 23.07.2024 - 19:07
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        Silahlı kavga kamerada
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        Zeytinburnu'nda esnaf iki grup arasında çıkan ve bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Beştelsiz Mahallesi'nde aynı sokakta tekstil üzerine iş yerleri bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga sırasında taraflar birbirlerine silahla ateş açtı. Çatışmada K.T. isimli kişi vurularak yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

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        Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan K.T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, çevredeki bazı iş yerlerinin zarar görmesine ve sokaktaki vatandaşların büyük panik yaşamasına yol açan çatışmanın ardından bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

        Silahlı çatışmayla ilgili polisin başlattığı araştırma sürüyor.

        Öte yandan, çatışma, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kavganın başlama anı, K.T'nin vurulması ve şüphelilerin iş yerine ateş açtığı anlar yer alıyor.

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        #zeytinburnu
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