Zeytinburnu'nda esnaf iki grup arasında çıkan ve bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Beştelsiz Mahallesi'nde aynı sokakta tekstil üzerine iş yerleri bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga sırasında taraflar birbirlerine silahla ateş açtı. Çatışmada K.T. isimli kişi vurularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.