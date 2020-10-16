Zeytinyağlı yemeklerin başında gelen biber dolması, sofraların baş tacıdır. Misafirlere ne İkram edelim? sorusuna ilk akla gelen zeytinyağlı dolma yemeğidir. Kilo vermek, sağlıklı beslenmek için zeytinyağlı yemekler her gün menülerimiz de olmalıdır. Olmazsa, olmaz olan zeytinyağlı biber dolması tarifini hep birlikte yapmaya başlayalım.

Zeytinyağlı Biber Dolması Gerekli Malzemeleri:

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kilo orta boylarda dolmalık biber

1 limon

2 su bardağı pirinç

5 6 adet soğan

2 adet domates

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı Yenibahar

1 paket kuş üzümü

Dolmalık fıstık, tarçın, nane

Zeytinyağlı Biber Dolması İç Harcının Yapılışı:

Dolmaların iç harcını yapmakla başlayalım bir tencereye yağ koyalım.

Doğradığımız soğanları hafif pembeleşinceye kadar kavuralım.

Dolmalık fıstıkları da katıp kavurmaya devam edelim.

Yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri de ilave edip hep birlikte kavurmaya devam edelim

Bu harcının içine sırasıyla kuşüzümü tarçın yenibahar ve tuzu ilave edip, bire bir ölçüsünde suyunu koyalım.

Harcımız pişirip de demlenince hazır demektir.

Yıkayıp saplarını ayırdığımız biberlerin içine pirinçli harcımız da dolduralım.

Pirinçler pişerken dışarı çıkmasın diye biberin ağzını kapatacak şekilde domates yerleştirelim.

Dolmayı pişireceğiniz tencereye muntazam şekilde dolmaları yerleştirdikten sonra üzerine zeytinyağı gezdirelim ve arzu ettiğiniz kadar tuz ilave edelim.

Ayrı yerde kaynattığımız suyu dolmaların üzerine bir parmak çıkacak kadar ekleyelim.

İlk 10 dakika harlı, sonra kısık ateşte dolmalarımızı pişirelim.

Zeytinyağlı biber dolmamız hazır.

Afiyet olsun...

Zeytinyağlı Biber Dolması Püf Noktaları: