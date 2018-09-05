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İHA'nın haberine göre Zigana Geçidi'nde çok eski yıllarda kış aylarındaki olumsuz hava koşulları ve geçit vermeyen yolları nedeniyle ticaret yapanlar, dağı aşmanın güçlüğünü belirtmek için 'Zigana'da hayatta kalmaya bak' diyerek birbirini uyarıyordu. Şimdi ise zirveye eşsiz manzarası için çıkılıyor.